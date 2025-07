VIDEO | Festino di Santa Rosalia segui la diretta streaming della lunga notte dedicata alla Santuzza

Guida al Festino di Santa Rosalia: le tappe del carro, le strade chiuse, i divieti di sosta e i fuochi d'artificio

"Canto per Santa Rosalia": il Teatro Massimo celebra la Santuzza a 400 anni dal primo Festino - Con una nuova commissione musicale dedicata a Santa Rosalia, il Teatro Massimo di Palermo dà il via il 22 giugno al programma di concerti e spettacoli dell’estate 2025.

Amap, sospeso il razionamento idrico per il Festino di Santa Rosalia - L'Amap, la società partecipata del Comune che gestisce il servizio idrico in città , sospenderà il razionamento dell'acqua a Palermo nei giorni del 14 e 15 luglio, in occasione delle celebrazioni del Festino di Santa Rosalia.

Il Festino anima la Cattedrale: sul sagrato "U cuntu di Santa Rosalia" - Il sagrato della Cattedrale di Palermo farà da cornice, venerdì 11 luglio alle ore 21, allo spettacolo "U Cuntu di Santa Rosalia", un'opera teatrale intensa e innovativa che unisce la narrazione della santa patrona di Palermo ai valori fondamentali del volontariato.

Il Festino di Santa Rosalia visto dall'alto: dj set e sapori mediterranei a Palazzo Bonocore - Tre Rosalie al seguito del Festino: Tgs, dopo un'intera settimana di trasmissioni dedicate al racconto della festa più amata dai palermitani, si prepara al rush finale.

Babbaluci e Santa Rosalia, perché è il piatto simbolo del Festino di Palermo - Le lumache, simbolo di pazienza e perseveranza, vengono gustate rigorosamente con le mani, succhiando il contenuto cu scrusciu, ovvero rumorosamente, e con la maestria di chi lo fa da una vita.