Un Posto al Sole anticipazioni 15 luglio | Gennaro Gagliotti nei guai il suo potere vacilla

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap opera partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della tv italiana. la nuova guida dei Cantieri a firma Gennaro Gagliotti sta danneggiando i Cantieri, e stavolta l'imprenditore potrebbe essere finito davvero nei guai. Scopriamo cosa succederà nell' episodio di martedì 15 luglio. Negli episodi precedenti Grazie al voto di Chiara Petrone, Gennaro Gagliotti è diventato il nuovo Amministratore Delegato dei Cantieri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 15 luglio: Gennaro Gagliotti nei guai, il suo potere vacilla

In questa notizia si parla di: posto - sole - gennaro - gagliotti

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 aprile 2025 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata.

Un posto al sole: dopo l'intervento, Michele è molto più scontroso - Sulla storia di Valeria e del lassativo, Nico ormai ha una pulce nell’orecchio. Ma ormai non serve più neppure andare a fondo: con un déjà vu il ragazzo ripercorre i momenti dell’ultimo mese con lei e con Manuela e riflette attentamente.

Un posto al sole: la proposta di Giulia e il dramma segreto di Luca De Santis - Nel prossimo capitolo di Un posto al sole, lo scenario è destinato a svolgersi attorno alla travagliata relazione tra Luca De Santis e Giulia Poggi.

Un posto al sole: la violenza di Gennaro contro la moglie. Marina prova a mettersi in mezzo ma tra Gagliotti e Antonietta è crisi. Guido affronta la rottura della storia con Claudia e si sente uno zimbello per aver perso la storia della sua vita. Di Annarita Digiorgio Vai su Facebook

Un posto al sole: la violenza di Gennaro contro la moglie. Marina prova a mettersi in mezzo ma tra Gagliotti e Antonietta è crisi. Guido affronta la rottura con Claudia e si sente uno zimbello per aver perso la storia della sua vita. Di @Ardigiorgio Vai su X

Un Posto al Sole, anticipazioni 15 luglio: Gennaro Gagliotti nei guai, il suo potere vacilla; Un posto al sole, le anticipazioni: che cosa è successo davvero ad Agata?; Un Posto al Sole: anticipazioni giovedì 10 luglio! I Ferri contro Gennaro.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2025: Gennaro è al capolinea? - Nell'episodio della Soap di Rai3 Gennaro avrà un duro scontro con Okoro e capirà di essere finito nei gu ... Lo riporta msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 15 luglio: Gennaro Gagliotti nei guai, il suo potere vacilla - la nuova guida dei Cantieri a firma Gennaro Gagliotti sta danneggiando i Cantieri, e ... Da msn.com