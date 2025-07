D’ora in poi le armi statunitensi arriveranno a Kiev, il conto invece sarĂ recapitato a noi, paesi europei membri della Nato. Sono le condizioni poste dalla Casa Bianca per continuare a sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina ed arginare avanzata e mire russe. Trump è stato chiaro: “Manderemo i missili Patriot ma pagherĂ tutto l’Europa”. Non è del tutto corretto, secondo il New York Times: a pagare non saranno Nato o Ue ma i singoli paesi. La Germania si è giĂ offerta di comprare due batterie patriot, la Norvegia una. Sta di fatto che, oltre ai soldi per il riarmo, che va portato al 5% del Pil, Germania, Francia, Italia, etc, dovranno trovare piĂą denaro anche per contrastare Mosca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un Patriot costa fino a 4 milioni, un lanciatore 10: la lista della spesa dei Paesi Ue per fornire le armi Usa all’Ucraina