Mobilità annuale ATA 2025 26 | assegnazioni provvisorie e utilizzazioni domande entro il 25 luglio

Fino al 25 luglio 2025 il personale ATA può richiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s. 202526. La procedura, interamente cartacea, avviene mediante invio della domanda via PEC o altri strumenti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo quanto stabilito nell’Ipotesi di CCNI firmata il 10 luglio. I modelli ufficiali sono disponibili nell’apposita sezione ministeriale. Le . MobilitĂ annuale ATA 202526: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, domande entro il 25 luglio . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità Dirigenti Scolastici, conferimento e mutamento incarichi per il 2025/26,: domanda online entro 1° luglio. NOTA Ministero - Con nota n. 35636 del 13 giugno 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025/2026.

Mobilità dirigenti scolastici 2025/26, domanda entro il 1° luglio: ecco tutte le fasi - Il Ministero dell’Istruzione ha attivato la procedura per il conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per il 2025/26.

Pubblicata la circolare con modalità e scadenze per le domande di utilizzo e assegnazione. Finestra aperta dal 14 al 25 luglio