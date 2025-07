Di Napoli su Milan-Como in Australia | Tutto un magna magna una cosa commerciale

Ai microfoni di MaracanĂ di TMW Radio, è intervenuto l'ex attaccante e tecnico Arturo Di Napoli: le sue parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Napoli su Milan-Como in Australia: “Tutto un magna magna, una cosa commerciale”

In questa notizia si parla di: magna - napoli - milan - como

Milan senza terzini a un mese dalla Coppa Italia: dopo la beffa Brown, si complica la trattativa con lo Strasburgo per Doué ? Il mercato dei terzini del Milan è complicato. Molto complicato. A poco più di un mese dall’esordio in Coppa Italia, domenica 17 Vai su Facebook

Italia, come sta Giovanni Di Lorenzo? Tra poco la sua conferenza stampa; Via Nazionale - Roma; Di Napoli su Milan-Como in Australia: “Tutto un magna magna, una cosa commerciale”.

Di Napoli: “Milan-Como in Australia, ci rimettono sempre i tifosi” - Arturo Di Napoli è intervenuto a Maracanà, programma di TMW Radio, in cui ha parlato di Serie A citando anche il Milan ... Segnala msn.com

Milan-Como sempre più verso Perth: può essere la prima partita di Serie A disputata all’estero, si attende l'Uefa - Per la prima volta nella storia, una partita di Serie A potrebbe disputarsi al di fuori dei confini italiani: Milan- eurosport.it scrive