In Italia chi è povero da bambino spesso lo rimane anche da adulto | lo mostra un dato Istat

L'Italia è tra i Paesi in cui c'è più differenza, nel rischio di povertà , tra gli adulti che sono cresciuti con difficoltà economiche e quelli che invece erano benestanti. Oggi più di un under 16 su quattro (il 26,7%) è a rischio povertà o esclusione sociale: un dato in miglioramento, che però colpisce soprattutto chi vive al Sud, le famiglie con genitori single e quelle con basso livello di istruzione.

Ribelle alla cultura patriarcale 'ndranghetista, il 6 maggio 2016 è stata sequestrata e uccisa. Il suo corpo dato in pasto ai maiali. Ma da oggi il cancello della sua azienda è un presidio di legalità per la Calabria e per l'Italia - M aria Chindamo era una donna libera che ha scelto di non piegarsi alla cultura patriarcale e 'ndranghetista: un simbolo potente di tutto ciò che una donna non doveva permettersi di essere.

"Il Rapporto Gem ci racconta quest'anno che l'Italia si posiziona al 34esimo posto su 51 economie nel mondo, quindi nel ranking mondiale continuiamo ad avere una posizione piuttosto bassa.

Nascono sempre meno bambini, lo scenario 2040 tra crollo Pil e welfare - La popolazione italiana continua a invecchiare e ci sono sempre meno bimbi nelle scuole.