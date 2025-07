ATLETICA | Gianni Iapichino dall’asta olimpica alla guida della figlia Larissa

In questa intervista esclusiva parliamo con uno dei coach più influenti dell’atletica italiana. Scopri quale atleta internazionale gli piacerebbe allenare se non seguisse sua figlia, ma anche i segreti dietro una stagione in crescita: Primo salto oltre i 7 metri – è scattato qualcosa nella testa? Meno gare, più qualità – cosa è cambiato nella preparazione 2025? Mondiali a settembre – come si adatta il lavoro fisico e mentale a un calendario anomalo? Un contenuto imperdibile per gli amanti dell’#atletica, degli #allenatori di alto livello e per chi vuole capire come si costruisce una campionessa! Conduce Alice Liverani con Ferdinando Savarese Guarda fino alla fine per un’analisi tecnica e mentale completa!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATLETICA: Gianni Iapichino, dall’asta olimpica alla guida della figlia Larissa

