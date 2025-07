Luca Argentero | Da attore a imprenditore di birra e bollicine analcoliche per chi guida Dopo 50 film mi chiedono ancora del Gf

MILANO – Il Torinese Imbruttito. Visto che sotto i (fascinosi) lineamenti dell’attore, continua a battere forte un cuore da imprenditore. Di chi da ragazzo si è pure laureato in Economia e Commercio. Strani incroci. E da qualche tempo Luca Argentero, 47 anni, sta concentrando il suo impegno in un’avventura fortunata quanto curiosa: la Sodamore, progetto nato insieme a sua sorella Francesca, Michele Corino, Emanuele Boero e all’ad Giovanni Rastrelli. Obiettivo: proporre qualcosa di nuovo da bere in compagnia. Ma tutto rigorosamente analcolico. Come la Beerlover, appena lanciata sul mercato. Birra zero noia e zero alcol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luca Argentero: “Da attore a imprenditore di birra e bollicine analcoliche (per chi guida). Dopo 50 film mi chiedono ancora del Gf”

In questa notizia si parla di: luca - argentero - attore - imprenditore

Le storie di tre eroi sportivi: Teatro Diego Fabbri sold out per lo spettacolo con Luca Argentero - Posti esauriti al Teatro Diego Fabbri di Forlì, lunedì 19 e mercoledì 21 maggio alle ore 21, per È questa la vita che sognavo da bambino?, spettacolo in cui Luca Argentero racconta le storie di grandi personaggi, sportivi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società.

CHE TEMPO CHE FA: LA FESTA PER LUCA ARGENTERO E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 11 MAGGIO - Domenica 11 maggio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa”, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

CHE TEMPO CHE FA: LA FESTA PER LUCA ARGENTERO E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 11 MAGGIO - Domenica 11 maggio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa”, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Luca Argentero: “Da attore a imprenditore di birra e bollicine analcoliche (per chi guida). Dopo 50 film mi chiedono ancora del Gf”; Il Doc Luca Argentero è anche un imprenditore che beve rosso e vive verde…; Almanacco | Sabato 12 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Luca Argentero: “Da attore a imprenditore di birra e bollicine analcoliche (per chi guida). Dopo 50 film mi chiedono ancora del Gf” - Intervista al 47enne protagonista di cinema e tv che ha lanciato il brand Sodamore: “Rompo uno schema. Riporta ilgiorno.it

Torino, Luca Argentero: "Continuo a fare l'attore ma la nuova passione ... - Torino, Luca Argentero: "Continuo a fare l'attore ma la nuova passione è il business" Stefano Parola L'attore diventa imprenditore: con l'amico Paolo Tenna ha creato "Myvisto" per incentivare le ... Scrive torino.repubblica.it