Donnarumma torna in Serie A? L’indiscrezione di Raiola svela molte cose sul portiere Ecco le dichiarazioni

Donnarumma, le parole di Mino Raiola fanno riflettere su quello che sarà il futuro del portiere del PSG Le ultime notizie sul futuro di Gianluigi Donnarumma sono state chiarite da Enzo Raiola, procuratore del portiere, durante un’intervista rilasciata fuori dalla sede dell’Inter a FCInterNews1908. Nonostante le tante voci di calciomercato che lo vedono spesso accostato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Donnarumma torna in Serie A? L’indiscrezione di Raiola svela molte cose sul portiere. Ecco le dichiarazioni

In questa notizia si parla di: donnarumma - raiola - portiere - torna

Donnarumma in Serie A: parla Raiola, non ci sono più dubbi - Nelle ultime ore è tornato ad attirare l’attenzione Gigio Donnarumma: ecco allora cos’ha dichiarato il suo agente, Enzo Raiola, fuori dalla sede dell’Inter.

Donnarumma e Raiola ricreano una scena cult della serie ‘Gomorra’ | VIDEO - Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, protagonista di un siparietto che ricorda 'Gomorra' con il suo agente Vincenzo Raiola.

Raiola: «Donnarumma sta bene al PSG! Lavoriamo al rinnovo» - Enzo Raiola ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, sul quale è forte l’interesse dell’Inter per un eventuale ingaggio a 0 nel 2026.

Enzo Raiola, agente tra gli altri di #Donnarumma e Cocchi, ha parlato così all’uscita dalla sede nerazzurra? ?“Non abbiamo parlato di Gigio, l’Inter il portiere ce l’ha già ” #Inter #Sportitalia Vai su X

? Enzo Raiola in sede Inter: "Mai parlato di Donnarumma. Poi l'Inter il portiere ce l'ha già . Lo vendono? Ah questo è un altro discorso ma mai parlato di Gigio. Stiamo parlando dell'Under 23 e di alcuni ragazzi per l'Under 23. Su Cocchi stiamo valutando per Vai su Facebook

Raiola in sede Inter, ma non per Donnarumma: Hanno già un portiere, discorso mai partito. Tante richieste per Cocchi; Enzo Raiola torna a parlare del futuro di Donnarumma: E' felice, ma non escludiamo nulla; Enzo Raiola: 'Donnarumma piace a tutti: con l'Inter non c'è nulla, Napoli pura fantasia'. Video.

Raiola: "Donnarumma? L'Inter il portiere ce l'ha, ma se dovesse cederlo..." - Il procuratore Enzo Raiola ha appena lasciato la sede dell’Inter. tuttojuve.com scrive

Donnarumma all’Inter, l’annuncio è arrivato: l’agente ha svelato tutto - All’uscita lo stesso Raiola è stato intercettato dopo il summit e ha parlato anche di Donnarumma: “ Non abbiamo parlato di Donnarumma. Come scrive calciomercato.it