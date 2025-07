X-men | come un’unica parola ha trasformato un cattivo iconico in un eroe amato

Il mondo dei fumetti Marvel ha visto una lunga storia di robot e mutanti, spesso contrapposti tra loro. Recentemente, un episodio di Uncanny X-Men #17 ha portato alla luce una trasformazione inaspettata di uno dei piĂą iconici nemici: i Sentinels. Questa narrazione rivela come alcuni di questi robot, originariamente progettati per cacciare e uccidere i mutanti, abbiano subito un cambiamento radicale, diventando figure affascinanti e amate all’interno del team degli X-Men. L’articolo analizza questa evoluzione, evidenziando il ruolo di Waffles, il Sentinel canino che si distingue per la sua natura dolce e protettiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X-men: come un’unica parola ha trasformato un cattivo iconico in un eroe amato

In questa notizia si parla di: unica - parola - trasformato - cattivo

Laura Boldrini e il Pd a Gaza? L'unica parola mai pronunciata - Che Laura Boldrini e i vacanzieri intelligenti non siano riusciti a entrare nella Striscia di Gaza, complice il valico di Rafah completamente "sigillato", non dovrebbe stupire piĂą di tanto.

Come si possono definire in italiano gli uomini a cui piacciono molto le donne? L’unica parola davvero efficace viene dal siciliano: fimminaro - A bbiamo già discusso in questa rubrica, in cui ci diciamo le cose come stanno, dell’assenza in italiano di una parola per indicare gli uomini a cui piacciono molto le donne.

Domenica mattina “Suoni Mobili” è a Casatenovo! h 10.45 IL BUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO con Roberto Olzer (organo) h 11.00 ANGELO CUSTODE con Roberto Olzer (organo) e Raffaele Fiengo (sax alto) Prima un aperitivo con un inedito Morrico Vai su Facebook