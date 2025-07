Basket l’Italia Under 20 chiude il girone C agli Europei con una vittoria convincente sull’Ucraina

L’Italbasket Under 20 chiude il girone C degli Europei in svolgimento in Grecia con una vittoria convincente. Nella terza giornata della prima fase gli azzurrini prevalgono sull’ Ucraina col punteggio di 80-60, in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale. Bilancio quindi di due successi ed un ko in tre partite disputate, che valgono il pass per gli ottavi di finale (avversario ancora da definire). 14 punti di un ottimo David Torresani, con 13 punti di Francesco Ferrari e 12 di Osawaru Osasuyi – Daniil Sypalo top scorer dell’Ucraina con 11 punti. Uscita dai blocchi perfetta per gli azzurri che piazzano un break di 9-0 con Torresani ed Osasuyi. 🔗 Leggi su Oasport.it

