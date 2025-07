Chiesero aiuto a clan | tribunale reintegra due vigilesse licenziate

Il tribunale del lavoro di Bari ha disposto il reintegro, annullando il licenziamento, per due vigilesse della Polizia locale di Bari, licenziate dal Comune nel marzo 2024 perch√© coinvolte in uno degli episodi emersi dall'inchiesta 'Codice Interno', che port√≤ a 130 misure cautelari per presunto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

