Capri video della rapina dell'orologio di lusso al lord inglese | pochi secondi per strapparglielo dal polso

La rapina dell'orologio Richard Mille da oltre 200mila subita dal lord inglese Ara Darzi a Capri è stata immortalata in un video dalle telecamere di videosorveglianza in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Capri, rapina choc: rubato orologio da 200mila euro a membro della Camera dei Lord britannica - Rapina choc nel cuore di Capri. Un orologio del valore di oltre 200mila euro è stato rubato ieri sera a Capri.

Capri, video della rapina dell’orologio di lusso al lord inglese: pochi secondi per strapparglielo dal polso - La rapina dell'orologio Richard Mille da oltre 200mila subita dal lord inglese Ara Darzi a Capri è stata immortalata in un video dalle telecamere di videosorveglianza ... Come scrive fanpage.it

Capri, scippo dell'orologio a un lord inglese: i ladri ripresi dalle telecamere, fuggiti in motoscafo dall'isola - Iniziano a delinearsi alcuni particolari sulla rapina choc di Capri, dove ieri Ara Darzi, membro della Camera dei Lord britannica, ex sottosegretario alla Sanità tra il 2007 e il 2009 ... Si legge su msn.com