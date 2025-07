teatro di fiesole stagione 2025 2026 con enrico ruggeri fabio genovesi

Grandi protagonisti e proposte originali per la stagione 202526 del Teatro di Fiesole in programma da ottobre 2025 a maggio 2026. Grandi protagonisti e proposte originali per la stagione 202526 del Teatro di Fiesole in programma da ottobre 2025 a maggio 2026. La prima, vera, stagione di questo teatro progettato nei primi anni Duemila con tanto di posa della prima pietra, ma per vent’anni rimasto un cantiere. Fino a quando un gruppo di aziende nel settore – Essevuteatro New, AdArte Spettacoli e Prg – d’intesa col Comune di Fiesole, proprietario dello spazio, ne ha completato i lavori dando il via alle attività. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

