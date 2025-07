Terra dei fuochi attività più mirate per il contrasto ai roghi

Tempo di lettura: 3 minuti Sono in corso, e stanno producendo risultati positivi, le attività più mirate per il contrasto ai roghi nella Terra dei fuochi messe a punto nei giorni scorsi durante una riunione presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, a Ponte Riccio, nel Comune di Giugliano in Campania, durante la quale è stato rinnovato il confronto con i sindaci, le comunità , le associazioni e tutte le amministrazioni coinvolte. Hanno infatti partecipato il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, i vertici delle Forze di Polizia, i sindaci di Acerra, Afragola, Arzano, Casoria, Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Villaricca e le commissioni straordinarie di Caivano e Melito di Napoli e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

