L’ex giocatore intraprende un’azione legale £ 1 milione contro il Manchester United per consulenza per infortunio

Il benessere dei giocatori di calcio d'élite è il discorso del gioco e può essere un argomento altamente controverso. Il Chelsea ha vinto la Coppa del Mondo del Club nel New Jersey domenica nella consapevolezza che avrebbero avuto tre settimane complete, nella misura in cui il giroscopio dorato non sarà accolto a Londra con una sfilata celebrativa. La stagione 2024-25 di Blues è durata per più di un anno, incluso il lavoro pre-stagione della scorsa estate e la fattibilità della Coppa del Mondo di club dipenderanno in parte sulla volontà dei club di incassare il benessere dei loro giocatori in un programma sempre più intenso.

