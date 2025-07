Scivola in un bosco durante una passeggiata a Teglio e precipita per 50 metri | morto un uomo

Un 85enne è deceduto a Teglio (Sondrio) dopo essere precipitato per 50 metri. L'anziano stava facendo una passeggiata in una zona boschiva, quando è scivolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: passeggiata - teglio - metri - scivola

Scivola in un bosco durante una passeggiata a Teglio e precipita per 50 metri: morto un uomo; Incidente in montagna: Tutte le ultime notizie in tempo reale su Incidente in montagna; Scivola su un sentiero e muore durante passeggiata in Valtellina.

Teglio, scivola in un bosco e precipita per 50 metri: morto anziano di 80 anni - Teglio (Sondrio) – Un uomo di circa 80 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì dopo essere scivolato in un bosco ed essere caduto per circa 50 metri. Si legge su msn.com

Tragedia sfiorata. Scivola per 150 metri. Salvato nel bosco - Tragedia sfiorata nei boschi di Buglio in Monte: uomo di 62 anni scivola per 150 metri lungo un sentiero. Secondo ilgiorno.it