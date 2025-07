Noa Lang pronto per le visite e firmare col Napoli

Manca poco ed ormai è solo questione di tempo perchĂ©Â Noa Lang  diventi un nuovo calciatore del Napoli. Come riporta l’esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il calciatore olandese è atterrato in Italia da pochi minuti: domani svolgerĂ le visite mediche di rito e infine firmerĂ il contratto che lo legherĂ agli azzurri, che verseranno circa 28 milioni di euro nelle casse del PSV Eindhoven. La scheda tecnica. Noa Lang è un esterno d’attacco che gioca a piede invertito, in carriera ha disputato ben 167 gare sulla fascia sinistra pur essendo destro (solo 30 partite sulla corsia opposta). Classe 1999, alto 170 centimetri, nell’ultima stagione al PSV Eindhoven ha segnato 11 gol e fornito 10 assist in 29 presenze in Eredivisie, sommati a 2 reti e 2 passaggi vincenti nei 10 match di Champions League. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Noa Lang pronto per le visite e firmare col Napoli

In questa notizia si parla di: lang - visite - pronto - firmare

Noa Lang al Napoli, è fatta: fissate le visite mediche, ecco quando arriva l'annuncio - L'attesa è giunta al capolinea. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e segnali social, il primo, grande colpo del mercato estivo del Napoli sta per diventare realtà .

Noa Lang: intesa raggiunta col PSV, ora le visite mediche - Accordo raggiunto col PSV per il passaggio Lang in azzurro. Dopo un’altra giornata di trattative Napoli e PSV hanno raggiunto l’accordo per il passaggio del … L'articolo Noa Lang: intesa raggiunta col PSV, ora le visite mediche proviene da ForzAzzurri.

Corriere dello Sport: “Napoli, Lang è pronto: si allena a Marbella in attesa delle visite” - Corriere dello Sport: “Napoli, Lang è pronto: si allena a Marbella in attesa delle visite”"> Noa Lang si allena già , anticipando i tempi.

Gli ultimissimi dettagli sono stati risolti, Noa Lang è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli L'esterno olandese sbarcherà domani mattina a Roma per svolgere le visite mediche a Villa Stuart e firmare il contratto che lo legherà ai partenopei L Vai su Facebook

Lang al Napoli, è fatta: la data di visite mediche, firma e annuncio ufficiale; Lang e Beukema, stabilito l’iter per visite e firma: i dettagli – CdS; Gazzetta – Napoli, accordo chiuso per Noa Lang: mancano solo firma e visite mediche.

Calciomercato Napoli, c’è la data delle visite mediche di Noa Lang - Franco Capalbo Dopo Beukema, il Napoli è pronto a definire un’altra operazione: Noa Lang dal PSV. Come scrive msn.com

Gazzetta - Accordo totale Napoli-PSV per Lang, a inizio settimana prossima in Italia per visite e firma - Noa Lang è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, manca solo la firma sul contratto per rendere ufficiale l'affare che è stato chiuso in queste ultime ore tra Napoli ... Si legge su msn.com