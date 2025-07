Barca contro gli scogli a San Leone | turisti salvati dai bagnini di uno stabilimento

Sei turisti stranieri sono stati salvati da un naufragio dopo che la loro barca è finita contro gli scogli. È accaduto nel pomeriggio a San Leone. I sei ragazzi hanno rischiato di annegare prima che arrivassero i bagnini - Dario Falzone e Lillo Licata - di un vicino stabilimento balneare che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

