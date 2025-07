Piovani sull’Inter Women | Vogliamo alzare l’asticella!

Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, pone gli obiettivi della squadra femminile. Il suo primo intervento ai canali del club in questa nuova stagione. PROSSIMA STAGIONE – Gianpiero Piovani, allenatore dell’ Inter Women, parla così della prossima stagione nel primo giorno di ritiro: «Le sensazioni sono sempre positive, ritrovo tante ragazze dello scorso anno e abbiamo giocatrici nuove. Le vedremo nel corso del tempo. Come sarĂ la preparazione mister Piovani? Dobbiamo ripartire dagli ultimi sei mesi dove abbiamo alzato l’asticella. Dev’essere un punto di partenza, non di arrivo, e dobbiamo fare meglio dell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Piovani sull’Inter Women: «Vogliamo alzare l’asticella!»

