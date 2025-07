Ru486 Fabi critica la campagna Pro Vita Bocchi e Lembi rispondono

“La Ru486 è un farmaco sicuro, utilizzato da oltre trent’anni”. A ribadirlo è stato l’assessore alla SanitĂ dell’Emilia-Romagna, Massimo Fabi, durante un intervento in Commissione consiliare. Al centro della discussione, la campagna lanciata dall’associazione Pro Vita & Famiglia contro l’aborto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Revoca della campagna anti-RU486 dei Pro Vita, l'assessore Fabi: "E' scientificamente infondata e pericolosa" - “La pillola RU486, utilizzata per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, è impiegata da oltre trent’anni in tutto il mondo e gode di una letteratura scientifica vasta e solida, che ne certifica efficacia, sicurezza e accettabilità .

L’assessore Fabi sulla revoca a Parma della campagna affissioni dei Pro Vita: «La Regione continuerà a difendere dignità , salute e libertà di scelta delle donne, garantendo l’accesso a procedure sicure» Vai su Facebook

