microsoft ha cancellato blackbird per concentrarsi su fallout secondo un insider

Microsoft ha deciso di cancellare lo sviluppo del progetto Blackbird, il nuovo MMO in lavorazione da anni presso ZeniMax Online Studios ( molto apprezzato da Phil Spencer ), per concentrare le risorse sul futuro della saga di Fallout. La notizia arriva dal noto insider Jez Corden durante l’ultimo episodio del podcast Xbox Two, dove ha spiegato che la decisione è il risultato di un’attenta valutazione strategica interna. Secondo Corden (grazie ad Insider Gaming ), Microsoft si è trovata davanti a un bivio: continuare a finanziare un gioco nuovo e potenzialmente rischioso, che avrebbe dovuto confrontarsi con colossi come World of Warcraft, oppure investire in un franchise già affermato e dalla forte identità commerciale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

