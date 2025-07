La morte di Aurora Maniscalco a Vienna | parla il padre | Venne aggredita a maggio abortì

Chiede giustizia Francesco Maniscalco il padre di Aurora, l’hostess palermitana di 23 anni morta il 23 giugno scorso dopo essere precipitata dall’appart-hotel a Vienna dov'era col suo fidanzato Elio Bargione che è indagato per istigazione al suicidio. Oggi si sono svolti a Palermo i funerali della giovane e il padre rivela che Aurora lo scorso maggio subì un aggressione come scritto nel referto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La morte di Aurora Maniscalco a Vienna: parla il padre: "Venne aggredita, a maggio abortì"

