Anche Pierluigi Battista si dimette dall'incarico gratuito al Mic Dopo il caso Giuli-Galli della Loggia via dal Centro per il Libro

Dopo lo scontro polemico fra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e l‚Äôeditorialista del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, arrivano anche le dimissioni di Pierluigi Battista dal comitato scientifico del Centro per il Libro e la Lettura del ministero, che proprio Giuli aveva nominato con decreto a sua firma il 26 giugno scorso. Battista √® un giornalista e scrittore che ha lavorato per anni nelle principali testate italiane, e a lungo nelle redazioni de La Stampa e del Corriere della Sera, di cui √® stato editorialista. Le dimissioni da quel comitato scientifico (inviate alla vigilia della sua riunione di insediamento) sono strettamente legate al caso Galli della Loggia, come Battista ha spiegato sia al direttore del Centro per il Libro e la Lettura, Luciano Lanna, che al ministro Giuli che da anni conosceva come collega. 🔗 Leggi su Open.online

Giuli contro il ‚ÄúCorriere‚ÄĚ: ‚ÄúCensurata una mia intervista‚ÄĚ. Il quotidiano: ‚ÄúInsultava Galli della Loggia‚ÄĚ - Alessandro Giuli accusa il Corriere della sera di aver censurato una sua intervista, il quotidiano risponde parlando di ‚Äú polemica pretestuosa e senza fondamento ‚Äú.

Il ministro Giuli accusa il Corriere: "Hanno censurato la mia intervista, non piaceva la risposta a Galli della Loggia" - Un'intervista concordata, modificata su richiesta del giornale, poi cancellata all'ultimo momento. √ą l'accusa che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rivolge al Corriere della Sera, reo ‚Äď a suo dire ‚Äď di aver "censurato" un'intervista a tutto campo perch√© conteneva una risposta sgradita a un editoriale del professor Ernesto Galli della Loggia.

Galli della Loggia a Giuli: ‚ÄúPoltrona di lusso? Non retribuita, mi √® costata 200 euro di taxi‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď Prosegue lo scontro tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e lo storico Ernesto Galli della Loggia.

Anche Pierluigi Battista si dimette dall'incarico gratuito al Mic. Dopo il caso Giuli-Galli della Loggia, via dal Centro per il Libro

Anche Pierluigi Battista si dimette dall‚Äôincarico gratuito al Mic. Dopo il caso Giuli-Galli della Loggia, via dal Centro per il Libro - Il giornalista e scrittore nominato proprio dal ministro della Cultura nel comitato scientifico il 26 giugno scorso rifiuta la ‚Äúpoltroncina‚ÄĚ perché non sia usata contro di lui il giorno che dovesse cr ...

