Call of Duty | Black Ops 7 verrà presentato all’Opening Night Live della Gamescom 2025

L'attesa è quasi finita: Call of Duty: Black Ops 7 verrà presentato ufficialmente il 19 agosto 2025 durante l' Opening Night Live della Gamescom 2025, evento condotto da Geoff Keighley che apre la più grande fiera videoludica europea. Ricordiamo che la presentazione inizierà alle 20:00 ora italiana e sarà trasmessa in diretta mondiale, segnando un altro capitolo nella storica collaborazione tra Activision e ONL. Black Ops 7 si preannuncia come una svolta narrativa per la saga, con un'ambientazione collocata nel 2035, in un contesto futuristico dominato da manipolazione dell'informazione e tensioni globali.

Call of Duty è “come i Simpson” perché è una serie che ha “esaurito le idee”? - Call of Duty è una delle saghe videoludiche più longeve e riconoscibili al mondo, ma secondo uno dei suoi creatori, Chance Glasco, potrebbe essere vittima della propria longevità.

Call of Duty: Warzone Mobile chiude, Activision termina il supporto e rimuove il gioco dagli store - Call of Duty: Warzone Mobile, la versione per dispositivi Android e iOS del celebre sparatutto, si prepara alla chiusura definitiva: Activision ha annunciato la fine del supporto e la rimozione del gioco dagli store digitali, fissata per domenica 18 maggio 2025.

Call of Duty: Black Ops 7, tornerà la meccanica della corsa sui muri, per un leak - Il celebre sparatutto in prima persona Call of Duty si prepara a riportare una delle meccaniche più discusse della sua storia: la corsa sui muri.

