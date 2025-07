Chi ha operato Ana nell’ambulatorio abusivo di Primavalle | indagata informatrice farmaceutica

Nuovi dettagli sull’ambulatorio abusivo di Primavalle e la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche. La tragica morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 anni, originaria dell’Ecuador, durante una liposuzione a Roma ha scoperchiato un vero e proprio scandalo. A operare la paziente, secondo gli inquirenti, sarebbe stata un’assistente del chirurgo peruviano José Lizarraga Picciotti, non laureata in Medicina, ma che si spacciava per medico. Questo intervento, avvenuto il 7 giugno scorso in un ambulatorio abusivo in via Francesco Roncati a Primavalle, ha causato la morte della donna e ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi ha operato Ana nell’ambulatorio abusivo di Primavalle: indagata informatrice farmaceutica

In questa notizia si parla di: ambulatorio - abusivo - primavalle - operato

Nell'ambulatorio abusivo del dottor José Lizarraga Picciotti, a Roma, dove lo scorso 7 giugno è stata sottoposta a una liposuzione risultata fatale la 46enne di origine ecuadoregna Ana Sergia Alcivar Chenche, operava anche un'assistente del chirurgo peruvia

