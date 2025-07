Maresca è solo l' ultimo | ecco i 10 italiani che hanno fatto vincere il Chelsea

Tra i precursori del secolo scorso grandi firme della Nazionale come Vialli e Zola, per non dimenticare colui che riportò la Champions a Stamford Bridge. Arrivando, infine, agli anni più recenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca è solo l'ultimo: ecco i 10 italiani che hanno fatto vincere il Chelsea

In questa notizia si parla di: maresca - ecco - italiani - fatto

Chelsea, Maresca: "Obiettivi centrati, ecco cosa ho detto all'intervallo per cambiare le cose" - Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Betis in finale di Conference League: `Abbiamo avuto delle difficoltà .

Maresca sicuro: «Inzaghi deve essere fiero del suo lavoro, ecco perché» - di Redazione Maresca, l’allenatore del Chelsea è tornato sulla finale di Champions League e sull’operato di Inzaghi: le sue parole.

Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per Club con il Chelsea mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione perfetta con i Blues. Dagli inizi con l’Ascoli alla consacrazione in Inghilterra, ecco chi è l’allenatore campano. Vai su Facebook

Maresca è solo l'ultimo: ecco i 10 italiani che hanno fatto vincere il Chelsea; Chi è Enzo Maresca, l’allenatore che ha guidato il Chelsea a vincere il Mondiale per Club; Gli allenatori italiani con più coppe internazionali: Maresca sale a quota 2.

Maresca è solo l'ultimo: ecco i 10 italiani che hanno fatto vincere il Chelsea - Tra i precursori del secolo scorso grandi firme della Nazionale come Vialli e Zola, per non dimenticare colui che riportò la Champions a Stamford Bridge. Si legge su gazzetta.it

Mondiale per club: Maresca l'altro italiano di Londra, 'con lui si vince' - Ma l'impresa del Chelsea nella finale del Mondiale per club ha un'impronta precisa, quella di Enzo Maresca. Secondo ansa.it