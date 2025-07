Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce con Pd e M5S

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce, salgono anche Pd e Movimento 5 Stelle. E' il quadro che il sondaggio politico Swg per il Tg La7 delinea oggi secondo le intenzioni di voto in caso di elezioni il 14 luglio. Fratelli d'Italia, sempre primo partito con ampio margine, cresce dello 0,2% e sale al 30,3%. Stesso passo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

San Gemini, nasce il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: “Maggiore chiarezza all’interno della maggioranza” - A San Gemini, nasce il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Una scelta, come sottolineato dai protagonisti, avvenuta “con grande determinazione e senso di responsabilità ”.

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025- “Siamo lieti di abbracciare Riccardo Maiani e di dargli il benvenuto in Fratelli d’Italia”.

Giugliano, Emanuele Bifaro torna alla guida del partito di Fratelli d’Italia - Cambio al vertice nel partito locale di Fratelli d’Italia. Si dimette per problemi di salute il Presidente Domenico Leoncino e viene nominato responsabile per la campagna elettorale del Partito della Meloni l’avvocato Emanuele Maria Bifaro, già responsabile organizzazione per la provincia di Napoli.

Secondo l’ultimo sondaggio SWG, Il Movimento 5 Stelle cresce mentre Fratelli d’Italia perde quasi un punto. Un segnale chiaro: i cittadini chiedono serietà , coerenza e coraggio nelle scelte. Vai su Facebook

Cresciamo nei sondaggi, ma il dato più importante resta la crescita dell’Italia. Vai su X

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in discesa fa crollare il centrodestra: chi vincerebbe oggi - FdI crolla, perde più di punto e porta giù tutta la coalizione di maggioranza, superata dal campo largo. Si legge su fanpage.it

Sondaggi politici: salgono FdI e PD, bene anche il M5S - L'ultimo sondaggio SWG del 14 luglio vede un quadro di stabilità: FdI resta guadagna alcuni decimali, così come il Pd e il M5S, calo per FI e Azione ... Lo riporta it.blastingnews.com