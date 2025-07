Contro le sanzioni a Francesca Albanese Bologna per la Palestina scende in piazza | Attaccata perché denuncia crimini e complicità

"Difendere Francesca Albanese significa difendere tutti noi". Il comitato Bologna per la Palestina ha chiamato a raccolta cittadine e cittadini per un presidio in Piazza Nettuno. Poco meno di duecento persone hanno risposto all’appello, partecipando a una manifestazione dedicata alla relatrice. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: francesca - albanese - bologna - palestina

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - Era da tempo nel mirino della Casa Bianca che ora oltre alla mira, Washington ha preso provvedimenti.

Le nuove oscenità di Francesca Albanese contro gli ebrei (sì, ha scritto proprio ebrei) - Quando la signora Francesca Albanese da Ariano Irpino è stata confermata nel ruolo di “special rapporteur” alle Nazioni Unite, non era ancora accaduto che una pizzaiola partenopea molestasse dei clienti israeliani rinfacciando loro l’appartenenza alla schiatta genocidiaria.

Francesca Albanese: «Sto per fare i nomi di 45 grandi aziende del mondo che finanziano il genocidio. Mi gettano fango addosso, ma non ho paura» - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è stata la prima a pronunciare, all'Onu, la parola «genocidio» per quel che stava succedendo in Israele.

“Le sanzioni USA contro Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sulla Palestina, sono semplicemente un’infamia, in flagrante violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale, e si motivano di fatto perché Albanese ha rivelato che tante comp Vai su Facebook

A Francesca Albanese il Nobel per la pace, altro che la vergogna delle sanzioni Usa.; Crisi umanitaria a Gaza: Francesca Albanese ospite del Dipartimento delle Arti; Dov’è il mondo?.

“Siamo farfalle”: migliaia di firme per il Nobel a Francesca Albanese e per far risuonare la sua voce (scomoda) contro il genocidio a Gaza - “Siamo farfalle”: migliaia di firme per sostenere chiedere di conferire il Nobel per la pace a Francesca Albanese. Scrive greenme.it

Watch Francesca Albanese: cosa possiamo fare per sostenere la Palestina? | The Big Interview - Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha anticipato il suo ultimo rapporto, pubblicato il 3 luglio. Segnala informazione.it