Tom Holland rivela un grande cambiamento per Spider-Man | Brand New Day rispetto a No Way Home

L'attore annuncia l'inizio delle riprese a Glasgow e anticipa un ritorno a un approccio più realistico per il prossimo capitolo del franchise. Grandi novità per i fan dell'Uomo Ragno: Tom Holland ha parlato per la prima volta delle riprese di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo dedicato al supereroe Marvel, rivelando un cambio di rotta rispetto a No Way Home. In una recente intervista rilasciata a Flip Your Wig, Holland ha spiegato che questa volta il film sarà girato in location reali, segnando un ritorno a uno stile di produzione più autentico dopo le limitazioni legate alla pandemia, che avevano costretto l'intero No Way Home a essere girato quasi esclusivamente in studio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Holland rivela un grande cambiamento per Spider-Man: Brand New Day rispetto a No Way Home

