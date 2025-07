Jin dei BTS approda al cinema con #Runseokjin_EPTour

Arriva nei cinema di tutto il mondo il primo tour da solista di Jin dei BTS, #RunseokjinEP.Tour. Arriva nei cinema di tutto il mondo il primo tour da solista di Jin dei BTS, #RunseokjinEP.Tour, che sarà trasmesso in diretta dallo Ziggo Dome di Amsterdam sabato 9 agosto alle ore 19.45 con una replica esclusiva domenica 10 agosto alle ore 14. Per i milioni di fan che non potranno partecipare alle tappe del tour (Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi) rappresenta un'occasione imperdibile per vivere collettivamente il fascino unico e poliedrico di Jin attraverso proiezioni cinematografiche in tutto il mondo.

