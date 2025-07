Stauch | Jashari? È un giocatore che può fare la differenza a livello internazionale

L''allenatore della nazionale svizzera Under 21, Sascha Stauch, ha espresso la sua opinione su Ardon Jashari, seguito dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Stauch: ‚ÄúJashari? √ą un giocatore che pu√≤ fare la differenza a livello internazionale‚ÄĚ

Le dico che √® pronto per il Milan e per i top club europei. Al primo anno √® diventato il miglior giocatore del campionato belga, pu√≤ ripetersi anche in Italia‚ÄĚ. Ardon Jashari, oggi seguito dal Milan, non ha avuto un percorso lineare. Nell‚Äôestate del 2020, dopo un ri Vai su Facebook

