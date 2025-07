Lavori per la fogna bianca in via Gentile | divieti e limitazioni al traffico fino al 25 luglio

Modifiche alla viabilitĂ e limitazioni al traffico sono state previste fino al 25 luglio in via Gentile. Le variazioni sono state disposte per consentire lo svolgimento dei lavori di costruzione e adeguamento della rete di fogna bianca comunale lungo la strada. In particolare, è istituito il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - fogna - bianca - gentile

