Avellino 36enne denunciato per possesso di arnesi da scasso e violazione del Foglio di via

Avellino – Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio, un cittadino georgiano di 36 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e per aver violato un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - denunciato - possesso - arnesi

Avellino, 36enne denunciato per possesso di arnesi da scasso e violazione del Foglio di via; Vallesaccarda, ventenne trovato di notte con arnesi da scasso; Denunciati 4 stranieri per possesso di arnesi atti allo scasso.

Arnesi da scasso in auto, denunciato - RaiNews - Una denuncia per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e divieto di ritorno con foglio di via dal Comune di Teramo per un settantenne campano controllato a bordo del proprio ... Si legge su rainews.it

Arnesi da scasso in auto: denunciato - Il Resto del Carlino - L’uomo era in possesso anche di altri oggetti che sono stati sequestrati. Lo riporta ilrestodelcarlino.it