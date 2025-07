La suquadra di Calciomercato l’originale di Sky torna ad animare l' Arena Ciccio Franco

Torna sul Lungomare Italo Falcomatà la squadra di Sky "Calciomercato l'originale". È tutto pronto a Reggio Calabria per ospitare per il secondo anno consecutivo il fortunato e apprezzato format televisivo che da oggi, 14 luglio fino a venerdì 18 luglio animerà l'Arena Ciccio Franco. La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Sky Sport CALCIOMERCATO L'ORIGINALE - Estate 2025 ? Bonan, Di Marzio e Fayna in 9 LOCALITÀ DA SOGNO - L'estate del calciomercato riparte con il programma cult di Sky Sport!? DAL 2 GIUGNO su Sky Sport e in streaming su NOW torna 'CALCIOMERCATO - L'ORIGINALE con il suo tour attraverso l'Italia! Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e delle trattative più bollenti dell'estate!? Il trio iconico formato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna è pronto a raccontarvi TUTTE le trattative con il loro stile inconfondibile, mettendo al centro della scena il mercato, le sorprese, i colpi di scena e, naturalmente, l’analisi più approfondita!?? 9 SPLENDIDE LOCATION in tutta Italia: 2-6 giugno: Olbia, San Pantaleo9-13 giugno: Golfo Aranci16-20 giugno: Gorizia, Friuli Venezia Giulia23-27 giugno: Alassio30 giugno-4 luglio: Roma Capitale-Ostia7-11 luglio: Fano14-18 luglio: Reggio Calabria18-22 agosto: Val di Sole-Trentino25-29 agosto: Siracusa (gran finale)? IN ONDA: ogni sera dal lunedì al venerdì alle 23:00? Su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW Un’estate di trattative, musica, e tanto divertimento vi aspetta! Non mancate!?? #CalciomercatoLOriginale #BonanDiMarzioFayna #Estate2025 #SkyCalciomercato

Reggina, Falcomatà su Bandecchi: “dopo 2 anni di D non chiudiamo la porta, ma decide Ballarino” - L’Originale, il sindaco Falcomatà ha commentato l’interesse di Bandecchi per la Reggina ... Si legge su strettoweb.com

