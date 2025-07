kpop demon hunters conquista le classifiche con il album imperdibile

Il successo dell’ultimo film di Netflix, KPop Demon Hunters, conferma l’apprezzamento del pubblico per produzioni che uniscono musica di qualitĂ e animazioni di livello. Il lungometraggio presenta gruppi K-Pop fittizi, che rappresentano un punto di partenza ideale per gli appassionati alle prime armi nel mondo della musica coreana. La presenza di una band come TWICE nel cast musicale sottolinea la loro importanza nel panorama attuale, offrendo ai fan nuovi spunti e brani da scoprire. l’impatto di TWICE nel panorama musicale internazionale. Fondata nel 2015, la girl band composta da nove membri ha raggiunto in breve tempo una posizione di rilievo nel settore, celebrando il suo decimo anniversario proprio quest’anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

