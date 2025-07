Good Sex il nuovo film di Lena Dunham con Natalie Portman debutterà in esclusiva su Netflix

La piattaforma punta sulla commedia romantica con un cast d'eccezione. Il progetto ha già fatto parlare di sé per il maxi accordo da 55 milioni di dollari. Netflix ha ufficialmente acquisito Good Sex, il nuovo film scritto e diretto da Lena Dunham, con protagonista Natalie Portman. Il progetto, descritto come una commedia romantica in chiave contemporanea, esplora con ironia e profondità i temi dell'intimità e delle relazioni adulte. Good Sex uscirà su Netflix Il colosso dello streaming ha sborsato ben 55 milioni di dollari per assicurarsi i diritti globali del film, superando concorrenti del calibro di Warner Bros, Apple e Amazon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Good Sex, il nuovo film di Lena Dunham con Natalie Portman debutterà in esclusiva su Netflix

Su Netflix da oggi c'è #TooMuch una serie in 10 puntate di Lena Dunham che è l'ideale per chi ama la scrittura dell'autrice di Girls. Seguendo le parole di Giorgia Di Stefano: "Anche se è una serie imperfetta - e sono certa sarà divisiva - ha una marcia in più so Vai su Facebook

Su #Netflix è disponibile #TooMuch, la nuova serie della creatrice di Girls #LenaDunham: un'anti commedia romantica che sa essere comfort, a modo suo. La nostra recensione Vai su X

