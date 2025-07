Chabot Juventus piovono conferme dalla Germania | svelata la cifra per portare il difensore a Torino Ci sono novità

Chabot Juventus, piovono conferme dalla Germania: gli ultimissimi aggiornamenti sul difensore accostato. Jeff Chabot, difensore centrale tedesco classe 1998, è tornato al centro delle attenzioni del mercato Juventus. Il giocatore dello Stoccarda, già accostato ai bianconeri nella scorsa sessione di mercato invernale, è ora nuovamente un nome caldo per rinforzare il reparto difensivo della Juve. Come riportato dal sito tedesco specializzato GGFN, il club di Stoccarda sarebbe disposto a cedere il giovane difensore, ma solo a fronte di un’offerta che si aggiri tra i 20 e i 25 milioni di euro. La Juve, tuttavia, sarebbe pronta ad offrire una cifra inferiore, con l’intenzione di non superare i 15 milioni per l’acquisto del centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chabot Juventus, piovono conferme dalla Germania: svelata la cifra per portare il difensore a Torino. Ci sono novitÃ

Juve, per la difesa spunta Chabot: costa più di 20 milioni di euro - Dalla Germania viene segnalata la Juve sul centrale classe 1998 dello Stoccarda: operazione da oltre 20 milioni. Segnala msn.com

Juventus, piace Chabot: Tudor attende Bremer e pensa all’ex Sampdoria come prima alternativa a Balerdi - Il Marsiglia fa muro per Balerdi, i bianconeri pensano a Chabot dello Stoccarda ... Si legge su sport.virgilio.it