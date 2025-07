Temptation Island raddoppia e si allunga di una puntata | ecco come cambia la programmazione

Il successo di Temptation Island ha portato il reality a un raddoppio e all'aggiunta di una nuova puntata: ecco come cambierĂ la programmazione nelle prossime settimane!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island raddoppia e si allunga di una puntata: ecco come cambia la programmazione

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Per Denise e Marco è iniziato il viaggio nei sentimenti! Ecco cos’è successo nella seconda puntata di #TemptationIsland Come proseguirà tra di loro? Appuntamento a GIOVEDÌ in prima serata su Canale 5! Vai su X

Quello che sta succedendo quest'anno non ha limiti. E assomiglia davvero a una serie tv trash di quelle memorabili, ma quanto ci fa ridere. Ecco le nostre Pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2025, come sempre a 'tema' serie tv: le trovate nel li Vai su Facebook

