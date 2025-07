Incidente lungo la SS36 un' auto si ribalta e una persona finisce in ospedale in codice giallo

Questo pomeriggio, lunedì 14 luglio, c’è stato un grave incidente stradale lungo la Ss36. L’incidente è avvenuto in direzione sud, nel tratto compreso tra Carate Brianza e Seregno centro. Un incidente che ha provocato il ribaltamento dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - lungo - ss36 - auto

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E’ morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia.

Umbertide, incidente mortale lungo la E45: inutili tutti i tentativi di soccorso - Drammatico incidente lungo la E45 nella mattinata di venerdì 25 aprile. Una donna di 77 anni di Ravenna, al volante di un'auto, è morta.

Firenze, un morto e un ferito nell’incidente in A11. Tratto chiuso a lungo - Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nel tratto fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo.

Incidente lungo la SS36, un'auto si ribalta e una persona finisce in ospedale in codice giallo; Incidente lungo la Statale 36 a lago: soccorsi urgenti all'uscita di Piona; Auto ribaltata lungo la SS36 tra Garbagnate e Costa Masnaga.

Carambola sulla SS36: auto si ribalta tra Carate e Seregno, traffico in tilt - Nel primo pomeriggio di lunedì, alle ore 15:45, lungo la trafficatissima SS36 in direzione Sud, tra Carate Brianza e lo svincolo di Seregno Centro, si è verificato un violento incidente che ha provoca ... Da mbnews.it

Mattinata di incidenti sulla SS36: 43enne finisce in ospedale - Allo svincolo di Isella un uomo perde il controllo del veicolo: soccorso in codice giallo. leccotoday.it scrive