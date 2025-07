Tre giorni di festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine con cibo e musica

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine in localitĂ Saliscendi di Teano, sulla Casilina nei pressi del bivio di Riardo. Nei giorni 16, 19 e 20 luglio l'associazione “La Giovane Comunità ” ha organizzato un appuntamento che unisce spiritualitĂ , tradizione popolare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: giorni - festeggiamenti - onore - madonna

Festeggiamenti per san Giustino: ecco come cambia la viabilità a Chieti nei giorni 9, 10 e 11 maggio - In occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore del santo patrono, il Comune di Chieti ha emanato un’ordinanza che prevede una serie di modifiche alla viabilità nei giorni 9, 10 e 11 maggio.

Matrimonio Bezos-Sanchez, la lista degli invitati vip e i costi (da capogiro) per i tre giorni di festeggiamenti - Fervono i preparativi per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez che per tre giorni, dal 24 al 26 giugno, renderĂ tutta Venezia location di un evento dai numeri strepitosi.

Rafa Marin: «Come si vive il calcio a Napoli è una cosa unica, quattro giorni di festeggiamenti» - Rafa Marin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teledeporte dal ritiro con la Spagna Under 21. Il difensore del Napoli ha parlato dello scudetto vinto quest’anno con gli azzurri.

Il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine che si terranno nei giorni 13, 16, 17 e 18 luglio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Vai su Facebook

Al via la 224^ edizione della Festa in onore della Madonna di Marina; Festeggiamenti In Onore di Maria SS. Dei Miracoli Patrona di Alcamo 478°Anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine; Melfi, tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo! Ecco il programma.

Tre giorni di festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine con cibo e musica - Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine in località Saliscendi di Teano, sulla Casilina nei pressi del bivio di Riardo. Come scrive casertanews.it

Festa della Madonna del Carmine, cinque giorni di eventi a Venere dei Marsi: grande attesa per il concerto di Fabio Rovazzi - Venere dei Marsi – Tutto pronto per l’edizione 2025 dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine, patrona della comunità di Venere dei Marsi. Riporta terremarsicane.it