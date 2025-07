carnate la denuncia di silvia sardone contro la moschea abusiva

L'europarlamentare Silvia Sardone arriva a Carnate e fa una visita a sorpresa al centro islamico vicino alla stazione. Lì, dove un tempo c’era il classico supermarket di quartiere, adesso c’è la sede del centro dove il venerdì i fedeli si riuniscono anche per la preghiera. Una visita, con un vivace confronto verbale con il responsabile, per condannare il sorgere di “moschee” abusive in Lombardia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

