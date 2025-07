Mercato Milan PSG su Leao dopo il Mondiale | Campos punta sul portoghese

Il Paris Saint-Germain ha vissuto una stagione di alti e bassi vertiginosi. Dopo aver perso il Mondiale per Club, il PSG punta Leao del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, PSG su Leao dopo il Mondiale: Campos punta sul portoghese

In questa notizia si parla di: milan - leao - mondiale - punta

Venezia-Milan, le pagelle: brillano in due. Leao illude, poi si blocca - Le pagelle di Venezia-Milan 0-2, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà , questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna 0-1 MILAN Maignan 6: non ha colpe sul goal, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in.

Theo all’Al Hilal: a che punto siamo? ? Il momento è adesso. L’Al Hilal e il Milan si sono dati appuntamento alla fine del Mondiale per club per chiudere la trattativa per Theo Hernandez. Meglio: al momento dell’eliminazione dell’Al Hilal dal Mondiale pe Vai su Facebook

Allegri punta forte su Leao; Milan e Juventus, l'Arabia Saudita punta forte su Xhaka: pronto contratto faraonico; ??? La Juve aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho.

Milan, Allegri punta su Rafael Leao. Le pretendenti sono avvisate ... - MSN - Per meno di 100 milioni di euro Rafael Leao non si muoverà da Milano. Segnala msn.com

Milan, Leao nello ‘scambio’ tra rivali: solo 10 milioni in più - Leao e lo scambio tra rivali ecco tutti i dettagli dell'affare clamoroso con il Milan: appena 10 milioni in più ... calciomercato.it scrive