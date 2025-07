Puppo | Sinner va per il Career Grand Slam Nessuno come lui rappresenta la frase di Kipling

Jannik Sinner si è preso la rivincita su Carlos Alcaraz, cinque settimane dopo la dolorosa sconfitta in finale al Roland Garros, battendo lo spagnolo in quattro set nella finale di Wimbledon e conquistando il quarto titolo Slam della carriera (il primo in assoluto di un tennista italiano ai Championships). Di questo e di tanto altro si è parlato nell'ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " Sinner è stato semplicemente straordinario, soprattutto nell'arco di cinque settimane a passare dalla difficilissima situazione della finale del Roland Garros a riuscire a vincere una partita sicuramente meno spettacolare e forse anche meno intensa rispetto a quella di Parigi, ma significativa per il luogo in cui è stata giocata.

