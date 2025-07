Euro digitale rassicurazioni e pressing da Bce e Commissione Ue

Roma, 14 lug. (askanews) – L’euro digitale serve a preservare il ruolo del contante, non a farlo sparire, creandone una versione appunto digitalizzata, non sarĂ uno strumento di controllo sociale e non sarĂ programmabile. Sono alcune delle rassicurazioni su cui si sono prodigate Banca centrale europea e Commissione europea, durante una inusuale audizione congiunta al Parlamento Ue, sul progetto per la moneta digitale. Inizialmente i rappresentanti delle due istituzioni – per Bruxelles il commissario all’economia, Valdis Dombrovskis, e il direttore generale per servizi finanziari, John Berrigan, per la Bce il componente del Comitato esecutivo che ha la delega sui sistemi di pagamento, l’italiano Piero Cipollone – hanno rilanciato il pressing sugli eurodeputati affinchĂ© procedano all’adozione di una legge che spiani la strada a questo progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Euro digitale: una svolta storica per la sovranitĂ monetaria europea - "Di fronte ai rischi delle pseudo cripto valute, innanzitutto di illegalitĂ e riciclaggio " il progetto di euro digitale "rappresenta un processo storico di resilienza, competitivitĂ e sovranitĂ monetaria europea ".

Euro digitale in arrivo: perché è una brutta notizia per i cittadini - L'Euro digitale sarà gestito dalle banche ma comporta diversi rischi per i risparmiatori. Eccone alcuni.

Bce: 70 partner per testare euro digitale, c’è anche PostePay - ROMA, 06 MAG – La Bce ha lanciato una “piattaforma per l’innovazione” con quasi 70 partner per la sperimentazione dell’euro digitale.

Dombrovskis: "Euro digitale rafforza ruolo globale moneta unica" - 'Un euro digitale, emesso in modo sicuro e garantito dalla Banca centrale europea, offre il potenziale per modernizzare i nostri sistemi di pagamento, rafforzare il ruolo globale dell'euro ... Lo riporta ansa.it