Maturità 2025 | alunna ucraina prende 100 e lode e attacca la scena muta ‘Scriverò a Valditara’

Una 23enne di origini ucraine, diplomata alla maturità con 100 e lode all’indirizzo meccanico di un istituto professionale serale di Bologna, ha criticato duramente la scelta di alcuni coetanei di boicottare l’orale dell’Esame di Stato facendo scena muta. La giovane, che ha studiato lavorando per mantenere la famiglia, ha definito il gesto “una bambinata” e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

