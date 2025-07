Mosca sabotaggi e spie contro l' Ue | l' altra guerra di Putin

Sabotaggi, incidenti, disinformazione, cyberattacchi. L'ombra lunga di Mosca, l'altra guerra di Vladimir Putin: quella ibrida, silenziosa, sistematica e sempre più diffusa. Azioni aggressive su larga scala, come gli attacchi non convenzionali contro infrastrutture e trasporti (avvenuti in Gran Bretagna, Polonia, Spagna) interferenze elettorali come in Moldavia e Romania, blackout improvvisi e siti istituzionali hackerati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mosca, sabotaggi e spie contro l'Ue: l'altra guerra di Putin

Prove di disgelo Mosca-Kiev, nonostante i sabotaggi dell’Ue - Nessuno pensava che i colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa, i primi dalla primavera del 2022, potessero scorrere lisci come l’olio.

Crosetto accusa Putin di voler proseguire la guerra. Invoca un’ONU autorevole, attacca i pacifisti e parla di minacce russe in Libia. Vai su Facebook

Sabotaggi e “terrorismo” tra Kiev e Mosca; L'intelligence ucraina distrugge più di 40 bombardieri in 4 basi russe. Domani i colloqui a Istanbul - Zelensky: nell'operazione in Russia, nostro ufficio era accanto all'FSB; Droni, ecco come è stato organizzato il maggiore attacco ucraino in Russia.

Ucraina, il Ministero della Difesa della Russia annuncia: "Conquistati villaggi nell'Est" - Dagli incendi per distruggere gli aiuti a Kiev agli attacchi cyber per manipolare le elezioni, escalation di operazioni ibride ... lastampa.it scrive

La guerra sporca della Russia, sfruttando la povertà. Tra sabotaggi e finti lavori per ragazze africane - Mosca conduce una 'guerra sporca' lontano dal fronte, sfruttando Telegram e la povertà per reclutare, a loro insaputa, giovani ucraini come attentatori suicidi. Come scrive informazione.it