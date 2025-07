Kolo Muani Juve adesso i bianconeri accelerano! Bisogna lavorare per risolvere questo nodo | tutti gli ultimissimi aggiornamenti

Kolo Muani Juve, adesso i bianconeri accelerano per tenere l’attaccante francese a Torino: le ultimissime. La Juventus si prepara a mettere il piede sull’acceleratore nella trattativa per portare Randal Kolo Muani in bianconero, con il PSG pronto a riaprire ufficialmente i contatti. Come riferisce La Stampa, il club francese aveva deciso di rimandare ogni discussione in merito al centravanti francese fino al termine del Mondiale per Club, ma la trattativa non si è mai realmente fermata. Proprio prima dell’inizio della competizione americana, il neo direttore generale della Juve, Damien Comolli, aveva giĂ avviato i primi contatti con il PSG, creando le basi per un possibile futuro accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, adesso i bianconeri accelerano! Bisogna lavorare per risolvere questo nodo: tutti gli ultimissimi aggiornamenti

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

