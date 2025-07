Banca D' Italia vende immobile a Brindisi | prezzo base 1.800000 euro

La Banca d'Italia prosegue l'attività di dismissione del proprio patrimonio immobiliare non più utilizzato per fini istituzionali. Il 6 giugno scorso sono stati pubblicati sei Avvisi di vendita per gli immobili che prima del riassetto della rete territoriale venivano usati dalle Filiali di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il rapporto della Banca d’Italia “Sistema finanziario stabile, ma pesa l’incertezza estera” - MILANO (ITALPRESS) – Un contesto macrofinanziario stabile rispetto a novembre, ma altamente sensibile ad uno scenario imprevedibile dominato dall’incertezza a livello internazionale.

Accordo tra Italia e Banca Mondiale per lo ‘sviluppo sostenibile’ in Africa - Aumenta del 25% il sostegno finanziario dell'Italia all'Ida, il braccio della Banca Mondiale che assiste gli Stati a basso reddito.

‘In viaggio con la Banca d’Italia’, due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria - Roma, 12 maggio 2025 – Due giorni di incontri, dibattiti e laboratori per aiutare il pubblico a prendere decisioni economiche più consapevoli, con un’attenzione particolare alla tutela e all’inclusione.

