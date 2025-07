Gaza Kallas esorta l’Ue a prendere una decisione sulla sanzioni | Ora tocca ai 27 decidere

Sulla possibilitĂ di realizzare una "cittĂ umanitaria" sulle rovine della cittĂ di Rafah, il primo ministro israeliano non avrebbe concesso il suo lascia passare. Il progetto era stato presentato dal ministro della Difesa, Israel Katz, ma è stato ritenuto dispendioso e di difficile realizzazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Kallas esorta l’Ue a prendere una decisione sulla sanzioni: “Ora tocca ai 27 decidere”

Kaja Kallas: L'Ue pronta a distribuire aiuti umanitari a Gaza - "Abbiamo reso nota la nostra posizione con Israele, la perdita di vite a Gaza è intenibile e gli aiuti alla popolazione non arrivano.

Kaja Kallas: "Inondare Gaza di aiuti per evitare strumentalizzazioni di Hamas" - "Israele dice che gli aiuti umanitari vengono strumentalizzati da Hamas, perché vengono dati a chi è loro vicino, ma allora la risposta è quella d'inondare Gaza di aiuti, in modo che non ci sia un deficit e non possano essere utilizzati come dicono loro".

Gaza, anche l’Ue si sveglia, Kallas: “Accordi con Israele vanno rivisti, violati diritti umani", 17 sì, ma Italia e Germania votano no - VIDEO - Se la revisione dovesse concludersi con l’accertamento di violazioni gravi e persistenti dell’articolo 2, l’Ue potrebbe sospendere parzialmente o interamente l’accordo.

Israele attacca l’Iran: “Stanno costruendo la bomba”. L’Ue non condanna Tel Aviv ma esorta alla de-escalation; Gaza, Kallas esorta l’Ue a prendere una decisione sulla sanzioni: “Ora tocca ai 27 decidere”.

Ue spaccata sulle azioni contro Israele: Kaja Kallas propone 10 misure, ma prevale l’immobilismo - Italia, Germania e altri frenano, mentre Irlanda e Spagna spingono per l’azione #EuropeNews ... Lo riporta msn.com

Gaza, a Gerusalemme Kallas chiede nuovi negoziati a Israele e lo ... - MSN - Gaza, a Gerusalemme Kallas chiede nuovi negoziati a Israele e lo stop a una "pericolosa escalation" A Gerusalemme l'Alta rappresentante Ue si è incontrata con il ministro degli Esteri di Israele ... Riporta msn.com